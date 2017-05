Intercepten una furgoneta amb més de 2000 esqueixos de marihuana

El conductor, de 54 anys i nacionalitat polonesa, va dir que desconeixia el contingut de la càrrega, que va recollir a Barcelona i transportava a Alacant

Actualitzada 03/05/2017 a les 12:01

La Guàrdia Civil va interceptar a l’àrea de servei Baix Ebre, al terme municipal de l’Aldea, una furgoneta que transportava 2.160 esqueixos de marihuana. El conductor, un home de 54 anys i nacionalitat polonesa, ha declarat com a investigat per un suposat delicte contra la salut pública.



Els fets van succeir el passat 28 d’abril en el marc d’un dispositiu relacionat amb el contraban i els impostos especials a l’àrea de servei Baix Ebre, a l’AP-7. Els agents van interceptar la furgoneta que havia aixecat sospites pel excés de pes amb el qual viatjava, motiu pel qual es va identificar el vehicle i el seu conductor.



En l’interior del vehicle hi van trobar caixes de cartró que contenien moltes torretes amb esqueixos de marihuana en estat de vegetació d’entre 10 i 12 centímetres d’alçada. Es va deduir que eren plantes de sexe femení en fase de floració. El conductor va afirmar que desconeixia el contingut de la càrrega, que havia recollit a Barcelona i transportava a Alacant.



La Guàrdia Civil va intervenir els esqueixos de marihuana davant un possible acte de cultiu i la carència de documentació administrativa per l’organisme competent pel cultiu i el transport de la substància, ja que el destí de les plantes presumptament era facilitar, promoure i afavorir el consum de tercers.



Les diligències en unió del gènere intervingut van ser posades a disposició del Jutjat d’Instrucció número 1 de Tortosa.