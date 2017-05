Injecten 50 tones d'argila i sorra a l'Ebre per estudiar el comportament dels sediments

La prova pilot s'ha fet a Móra d'Ebre i divendres es repetirà a Benifallet i forma part d'un projecte Life

Tècnics de l'Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries (IRTA) han injectat aquest dimecres fins a 50 tones d'argila i sorra a l'Ebre per poder estudiar i avaluar el comportament dels sediments al riu. La prova pilot forma part d'un projecte Life que ha de permetre alimentar els models matemàtics per saber quina capacitat té el riu de transportar sediments. Aquest dimecres s'han injectat fins a 50 tones, en dues tongades, a l'alçada de Móra d'Ebre i divendres es repetirà a Benifallet. Amb les dades que es recollien entre aquests dos dies, i en alguna altra aportació extraordinària de sediments, l'IRTA podrà aportar càlculs del transport d'aquests llots amb diferents cabals d'aigua. L'objectiu és tenir-ho tot a punt per quan el govern espanyol autoritzi poder fer aportacions de sediments des dels embassaments per evitar que el delta de l'Ebre s'enfonsi.