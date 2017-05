El Govern no desmantellarà Castor perquè treure el gas comportaria un alt risc

L'Estat assegura que la situació a la zona és «estable» i que l'emmagatzament subterrani de gas Castor «no tornarà a funcionar»

EFE

Actualitzada 03/05/2017 a les 12:57

El Govern no desmantellarà ara per ara l’emmagatzemament subterrani de gas Castor perquè la situació a la zona és «estable» i perquè els experts consideren que treure el gas comportaria un alt risc, ha dit avui el ministre d’Energia, Álvaro Nadal, que ha assegurat que no tornarà a funcionar.



Aquesta és una de les conclusions de l’informe encarregat per Enagas a l’Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT) sobre l’emmagatzemament, ubicat davant les costes de Vinaròs (Castelló) i en el que va deixar d’injectar-se gas el setembre de 2013, després que es registressin centenars de sismes a la zona.



Segons Nadal, els experts han acabat que la relació entre la injecció de gas i els terratrèmols és «molt probablement alta», o el que és el mateix, la injecció de gas va ser la que «amb tota probabilitat» va produir els terratrèmols a la zona.



A més, consideren que el que va fer el Govern en el seu dia, parar la injecció de gas, va ser el correcte i que és lògic que això portés que els terratrèmols paressin pocs dies després, encara que existeix un desfasament d’uns deu o quinze dies entre les injeccions i els sismes.



Segons l’informe, la falla en la qual ells han localitzat els moviments és estable, i el millor ara per ara és «mantenir les coses com estan» perquè «existeix un risc alt per injectar gas però també per treure'l».



Caldrà veure com s’assenteixi i fer posteriors estudis per veure què es fa i com en el futur amb Castor, ha dit Nadal, que ha asseverat que «el que està clar és que aquesta instal·lació no pot tornar a funcionar», i ha apuntat que hi ha «molt temps» per davant per prendre una decisió.



El ministre ha explicat que l’informe no dóna terminis sobre l’esmentada estabilitat i que la falla en la qual ells situen els hipocentres és diferent de la que van assenyalar altres estudis, és a dir, que no és la de Castor, si no la d’Amposta, que és molt a prop.



Ha afegit que l’informe conclou que els estudis previs al projecte estaven «ben fets» i dins dels estàndards de la indústria però que, en ser parcials, era gairebé impossible detectar riscos a la zona.



Els estudis que es van fer després dels terratrèmols, també van estar «molt ben fets», segons Nadal, que ha assegurat que els tècnics del MIT lloen la tècnica espanyola malgrat que va ser parcial i no com la seua, que és l’única al món que integra sismòlegs, geòlegs i enginyers.



Per això, de cara al futur recomanen que es pugin els estàndards i les exigències per quan es vulgui tornar a construir instal·lacions d’aquest tipus, que han donat problemes en altres països, com Holanda i els Estats Units.



«Evidentment, hi ha una relació entre Castor i els terratrèmols. Es va fer bé tallant d’arrel la injecció de gas i parant l’ús de la instal·lació. La instal·lació és estable i no té risc i qualsevol moviment a futur s’ha de fer amb un estudi molt seriós i amb molta prudència», ha resumit Nadal.



Per això, el desmantellament es farà quan es pugui fer i després d’un estudi molt bo que garanteixi que el procés no produirà cap problema.



«És com si unflem un globus que ha tocat uns fonament. Si es desinfla, també podria moure els fonaments», ha dit Nadal per defensar que el que es faci s’haurà de fer «amb prudència i seguretat».



El ministre ha defensat que el grup que ha fet l’estudi és el més avançat del món perquè integra tres tècniques: les dels sismòlegs, enginyers i geòlegs.