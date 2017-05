Alcanar espera la sentència d'enderroc dels habitatges il·legals per pagar la indemnització a Turov

El consistori esgota el termini per abonar el rescabalament d'1 milió d'euros a l'empresa promotora de les cases

Actualitzada 03/05/2017 a les 20:10

L'Ajuntament d'Alcanar ha decidit posposar uns dies el pagament de la indemnització a la promotora Turov per l'enderroc de 8 dels 32 habitatges il·legals, pendents de derruir a la urbanització Serramar d'Alcanar Platja. La compensació ascendeix a 1,07 milions d'euros i s'havia de fer efectiva, com a màxim, el 27 d'abril. Però la sentència d'enderroc de les cases es va suspendre cautelarment el passat 15 de març a petició dels propietaris i el consistori voldria conèixer la resolució judicial definitiva abans de fer el rescabalament a l'empresa. Com ha defensat l'alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat, s'ha prioritzar «l'interès general» de la població tenint en compte que el pagament suposarà «un impacte important en les finances municipals dels pròxims anys».



L'Ajuntament d'Alcanar desconfia que, si fa efectiu el pagament d'1,07 milions d'euros a la promotora Turov, i finalment l'enderroc del complex d'habitatges il·legal no es porta a terme, el consistori canareu tindria moltes dificultats per a recuperar l'import. Montserrat ha reconegut que la situació «és molt complicada» i es vol «protegir els interessos del poble».



Per aquest motiu, l'Ajuntament d'Alcanar voldria comptar amb una resolució clara sobre l'enderrocament abans de rescabalar a Turov. Aquesta situació es dona perquè el cas està dividit en dos expedients separats, el de l'enderroc i el de la indemnització.



La Junta de Govern local d'Alcanar va aprovar el passat 9 de febrer l'adjudicació de les obres d'enderroc dels apartaments Turov de Serramar a favor de l'empresa Rigel Over per un import de 109.600,41 euros, complint la sentència d'octubre de 2015. L'enderroc està suspès des del 15 de març ja que el jutge va admetre una providència en què acordava la suspensió cautelar de l'enderroc, tal com demanaven els propietaris dels habitatges.