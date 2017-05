Intercepten un cotxe amb més de 200 quilos de haixix després de donar-se a la fuga a l'AP-7

El narcotraficant, que es va donar a la fuga a l’Aldea, va abandonar el vehicle a l’alçada de Cambrils i va continuar la seva fugida a peu

Redacció

Actualitzada 02/05/2017 a les 11:28

Operatiu policial el passat diumenge a l’AP-7 per enxampar un home que s’havia donat a la fuga amb el vehicle que conduïa després de ser parat per la Guàrdia Civil a l’Aldea. Tot i que l’home va aconseguir fugir, els agents van interceptar el vehicle, que transportava més de 200 quilos de haixix i va ser abandonat a la mateixa autopista a l’alçada de Cambrils.



Els agents de la Guàrdia Civil estaven realitzant un dispositiu fiscal a l’àrea de servei de l’Aldea quan van decidir controlar un turisme sospitós per les maniobres que va realitzar en adonar-se de la presència policial. En aquell moment el conductor va accelerar i es va donar a la fuga per l’A-7 en direcció Tarragona, motiu pel qual es va establir un operatiu policial per interceptar el turisme.



El conductor va abandonar el vehicle a l’AP-7 a l’alçada de Cambrils, des d’on va continuar la seva fugida a peu. Quan les patrulles van arribar al vehicle, els agents van localitzar 7 fardells de haixix de 32 quilos cada un, 37 bosses de marihuana de 1 quilogram i una bossa amb 500 grams de pol·len de haixix.



Aquest mètode per transportar droga és conegut com a GO FAST i consisteix en carregar droga en un punt per transportar-la fins al seu destí a gran velocitat amb un vehicle d’alta cilindrada fins el seu destí. La Guàrdia Civil va poder comprovar que el cotxe s’havia llogat a França i circulava amb plaques falses espanyoles que havien estat robades. El cos policial manté oberta una investigació per esclarir els fets.