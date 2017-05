El MIT lliurarà demà al Govern el seu informe sobre el magatzem de gas Castor

La instal·lació, situada davant les coses de Castelló i Tarragona, va deixar d'emmagatzemar gas el setembre de 2013 després de petits sismes a la zona

EFE

Actualitzada 02/05/2017 a les 12:51

L'Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT) lliurarà demà al Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital l'informe encarregat per Enagás -gestor tècnic del sistema gasista- sobre la seguretat de l'emmagatzematge subterrani de gas Castor.



Aquesta instal·lació, situada davant de les costes de Castelló i Tarragona, va deixar d'emmagatzemar gas al setembre del 2013 després de registrar-se centenars de petits sismes a la zona.



L'emmagatzematge va ser construït per la societat Escal UGS, controlada per la constructora ACS, que va renunciar a la concessió i va rebre una indemnització de 1.350 milions d'euros.



Al març de l'any passat, Enagás va culminar el procés d'hibernació (tancament temporal) de l'emmagatzematge amb el doble segellat dels pous.



El Govern havia encarregat a Enagás la gestió de la instal·lació després de la renúncia d'Escal UGS, i havia ordenat la seva hibernació fins a comptar amb prou informació per decidir sobre el seu futur.