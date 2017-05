Un motorista resulta ferit en una sortida de via a Pauls

L'afectat va ser evacuat a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa en estat menys greu

Redacció

Actualitzada 01/05/2017 a les 12:07

Un home de 58 anys va resultar ferit menys greu en patir una sortida de via amb la seva motocicleta a Pauls, al Baix Ebre. L'accident es va produir ahir diumenge poc abans de les 19h al punt quilomètric 22 de la N-230 B, on la motocicleta va sortir de la carretera i va saltar per sobre de la mitjana.



El SEM es va traslladar fins al lloc dels fets amb un helicòpter medicalitzat, que finalment no va haver d'assistir al ferit, i una unitat terrestre. L'afectat va ser evacuat en ambulància a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa en estat menys greu.