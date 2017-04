Cinc dels vins premiats reben la distinció Or Plus amb més de noranta punts

La darrera edició de la prestigiosa guia internacional Gilbert & Gaillard, editada a França, ha premiat 21 vins de la DO Terra Alta. Els reconeixements s'han concentrat en 11 dels cellers de la Denominació d'Origen. Cinc vins dels cellers Edetària, Herència Altés, Lafou, Vins del Tros i Xavier Clua, han rebut la distinció Or Plus, amb una qualificació de més de 91 punts (sobre 100). 14 vins més han rebut el premi Or i 2 vins el Plata.



Després de les 17 medalles que es van obtenir en la darrera edició del concurs internacional Garnatxes del Món, els vins de la DO Terra Alta continuen recollint reconeixements internacionals. De fet, la francesa Gilbert & Gaillard és una important guia de vins, amb més de 60.000 lectors, que s'edita en francès i anglès. El grup edita també la segona revista més important al món en difusió i promoció de vins de qualitat que es distribueix en 25 països de tot el món.