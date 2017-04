Aturat un reactor de la nuclear d'Ascó per una incidència amb el cabal d'aigua del sistema refrigerant

Els tècnics de la central estan treballant per solucionar la fuita

El reactor I de la central nuclear d'Ascó (Ribera d'Ebre) està aturat des de la matinada d'aquest dijous després que es detectés un increment del cabal d'aportació d'aigua del sistema refrigerant. La central va comunicar al Consell de Seguretat Nuclear la incidència que va fer que s'iniciés la seqüència de parada del reactor I a partir de les onze de la nit. Segons ha notificat el CSN, l'aturada del reactor s'ha produït a les cinc de la matinada d'aquest dijous i la incidència no ha tingut conseqüències per a les persones ni per al medi ambient i es classifica com nivell 0 a l'Escala Internacional de Successos Nuclears (INES). Des de la central nuclear d'Ascó s'ha informat que els tècnics estan treballant per solucionar la fuita, un cop descartat que l'increment de cabal provingués de la barrera de pressió.



L'aturada es va iniciar, d'acord amb les especificacions tècniques de funcionament, perquè no es podia descartar que l'augment de cabal fos a conseqüència d'una fuita d'aigua de la barrera de pressió del sistema refrigerant del reactor.La planta compta amb embornals dins de l'edifici de la contenció per assegurar la recollida de possibles pèrdues d'aigua. Un cop identificat l'origen de l'increment de cabal als embornals, s'ha pogut descartat qualsevol fuita a la barrera de pressió.



Segons ha informat el CSN, la investigació ha determinat que l'origen de la fuita està en una vàlvula que permet el drenatge de la caixa d'aigua del generador de vapor. Els serveis de manteniment mecànic de la central estan treballant en la reparació d'aquesta vàlvula.