Ensenyament destina més d'un milió d'euros en ajuts al menjador escolar a les Terres de l'Ebre

L'import suposa un increment del 19,5% respecte el curs passat i arriba a gairebé dues mil famílies

Redacció

Actualitzada 26/04/2017 a les 12:52

El Departament d'Ensenyament ha destinat 1.033.274 d'euros en els ajuts de menjador escolar a les Terres de l'Ebre. Les dades no són definitives perquè la partida segueix oberta is 'adapta a les noves sol·licituds que puguin seguir arribant. De moment, per aquest curs 2016-2017 s'han lliurat un total de 1.928 beques menjador. Tot i que és una xifra similar al curs passat, l'import econòmic corresponent ha incrementat, respecte el curs 2015-2016, un 19,5% per la modificació dels llindars econòmics d'accés i l'augment del pressupost per a ajuts socials. La majoria de les beques (1.792) cobreixen la meitat del cost del menjador escolar però en 136 casos se'n subvenciona el cost total.