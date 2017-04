Un gos abandonat enmig de la via obliga a tallar l'autopista a l'Aldea

Una dotació de Mossos d'Esquadra s'ha desplaçat fins al lloc dels fets per intentar atrapar l'animal

Redacció

Actualitzada 25/04/2017 a les 19:15

Un gos abandonat ha estat el protagonista, durant uns minuts de la tarda d'aquest dimarts, a l'AP-7 al seu pas per l'Aldea, al Baix Ebre. L'animal abandonat corria per la mitjana de l'autopista quan s'ha rebut l'avís, segons informa Mossos d'Esquadra. Una dotació del cos policial s'ha desplaçat fins al lloc dels fets, el quilòmetre 319 de la via, per tal d'intentar atrapar l'animal i evitar, així, qualsevol tipus d'accident. Per facilitar les tasques s'ha tallat la circulació en sentit Barcelona durant uns cinc minuts, segons informa el Servei Català de Trànsit, poc després de les sis de la tarda. Tot i això, els agents policials no han pogut atrapar el gos, que ha aconseguit escapar. La circulació s'ha reestablert a les 18.35 hores, aproximadament.