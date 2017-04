La caiguda de preus de la carxofa «fa inviable la seva recol·lecció»

Els pagesos han passat de rebre 1,5 euros el quilo en el moment màxim d'escassetat aquesta campanya a 0,10 euros durant els últims dos mesos

Actualitzada 25/04/2017 a les 14:07

La collita de la carxofa, un dels productes més apreciats de l'horta del Baix Ebre i el Montsià, podria acabar de forma precipitada durant els pròxims dies davant la brutal caiguda de preu que ha experimentat aquesta hortalissa en els últims dos mesos. Els pagesos denuncien que durant els últims dos mesos el preu que reben per aquesta hortalissa ha caigut de forma inexplicable gairebé en pràcticament un 70%, passant de més 0,30 euros al quilo als 0,10 actuals. Unes xifres que queden molt lluny dels 1,5 euros als quals van poder vendre les carxofes al llarg d'un mes aquest hivern, en un moment d'elevada escassetat general d'aquest producte. «No ha arribat a compensar: val la pena deixar la carxofa al camp, no collir-la i marxar cap a casa», es lamenta Albert Bonfill, productor de l'Aldea. Els pagesos reclamen a l'administració que intervingui per evitar possibles pràctiques il·legals de concertació de preus entre les principals empreses conserveres.