ERC considera «fallit, insuficient i problemàtic» el mode de gestió de l'Hospital de Móra d'Ebre

Imatge d'arxiu de treballadors de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre concentrats per protestar per una nova retallada a la seva paga variable.

El partit reclama que se’n faci càrrec el CatSalut a través d’una empresa pública quan acabi el conveni actual

Actualitzada 25/04/2017 a les 20:59

Els càrrecs electes d’ERC a la comarca de la Ribera d’Ebre han considerat «fallit, insuficient i problemàtic» el model actual de gestió de l’Hospital de Móra d’Ebre, en virtut del qual l’equipament depèn de l’Ajuntament de Reus. A parer del partit, aquest model ha comportat un «dèficit d’inversions i de manteniment» de la infraestructura i ha «empitjorat» les condicions laborals de la plantilla. Per això el partit ha reclamat aquest dimarts que el Servei Català de la Salut (CatSalut) s’ocupi de la gestió del centre hospitalari a través d’una empresa pública a partir del 2018, quan acaba el conveni amb els concessionaris actuals.



Els republicans han recordat que «els diners» per a l’hospital «hi eren», perquè, segons han subratllat, el CatSalut els transferia en concepte de serveis, atenció, inversions, manteniments i amortització. En canvi, «han fet cap a un fons de reserva que ha servit per tapar amb deficiències els forats de mala gestió de Reus», han denunciat.



En aquest sentit el partit ha destacat la «imperiosa necessitat» que l’Ajuntament de Reus faci les inversions que demanen el Comitè d’Empresa i les institucions del territori, unes inversions que «fan molta falta» i que haurien d’estar fetes abans que acabi l’any.