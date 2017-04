El Síndic de Greuges reclama l'ATM de les Terres de l'Ebre i el servei integral de l'Euromed cap a València

Trens Dignes reivindica una organisme de mobilitat territorial amb «capacitat executiva i de finançament»

Actualitzada 25/04/2017 a les 10:50

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha reclamat al Parlament la creació de l'Autoritat Territorial de Mobilitat (ATM) per a les Terres de l'Ebre i la posada en marxa del servei integral de l'Euromed per poder viatjar, des de l'estació de l'Aldea cap al País Valencià. La petició es va fer en la presentació en comissió parlamentària de l'informe sobre el dret de les persones en els serveis ferroviaris a Catalunya i l'informe sobre autopistes. Per altra banda, la plataforma Trens Dignes ha mostrat la seva desconfiança sobre la Taula de Mobilitat de l'Ebre, que el Govern ha anunciat que es crearà aviat, i lamenta que només sigui «una distracció» al fet que no s'ha creat l'ATM ebrenca tot i que fa 14 anys que ho estableix la Llei de Mobilitat. «No acceptarem gat per llebre i cal que l'organisme tingui capacitat executiva i de finançament, tal com marca la llei», ha reclamat la plataforma.