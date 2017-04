Un jove de 20 anys mor en un accident entre un turisme i un camió a Rasquera

Es tracta d'un xoc frontal entre els dos vehicles, i el camioner ha resultat il·lès

Redacció

Actualitzada 24/04/2017 a les 19:51

Un jove de 20 anys ha mort aquest dilluns en un accident de trànsit entre un turisme i un camió al terme municipal de Rasquera, a la Ribera d'Ebre. La víctima mortal és el conductor del cotxe. Per la seva banda, el conductor del camió ha resultat il·lès. La col·lisió, segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT), ha estat un xoc frontal. El conductor del cotxe ha quedat atrapat a l'interior del vehicle, i els Bombers han hagut de procedir a la seva excarceració. Quan l'han aconseguit extreure de l'interior, l'home ja havia mort, i els serveis mèdics no han pogut fer res per salvar-li la vida.



La col·lisió ha tingut lloc a la carretera TV-3022 al seu pas per Rasquera, a la Ribera d'Ebre, concretament al quilòmetre 12,9 en direcció cap al Perelló. El xoc ha estat poc abans de tres quarts de sis de la tarda, i els serveis d'emergències han rebut l'avís a les 17:43 hores.



Tres patrulles de Bombers, tres de Mossos d'Esquadra i tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) s'han desplaçat fins al punt de l'accident. El camió sinistrat no ha perdut la càrrega, però sí que ha patit una fuita de 400 litres de gasoil. Els Bombers han hagut de procedir a tapar la taca per neutralitzar-la. La circulació per la carretera s'ha tallat en ambdós sentits durant més de dues hores, mentre els serveis d'emergències i mèdics treballaven al lloc dels fets.