Ulldecona recupera part del mur del tancament de l'assentament de la Ferradura - els Castellets

El municipi celebrarà a finals de maig les jornades 'Patrimonium', durant les quals es podran visitar les excavacions

Actualitzada 24/04/2017 a les 10:41

Ulldecona ha recuperat part del mur del tancament de l'assentament de la Ferradura – els Castellets amb la darrera campanya d'excavacions, la novena d'un seguit que van començar ja fa vuit anys. La principal novetat es troba en el mur de la part nord-oest de l'assentament, que s'ha netejat i permet fer-se una idea de quina és la planta real. «Es pensaven que estava perdut i n'han recuperat un tros», ha explicat l'alcaldessa d'Ulldecona, Núria Ventura, que ha dit que les primeres excavacions es van fer el 1972 i els dibuixos de planta no eren acurats. «Es pensaven que era més petit del que en realitat és. El poblat és més gran i ja tenen documentat que es tractava d'un punt de vigilància dels cinc poblats que formen part de tot el conjunt», ha afegit.



Les excavacions s'han fet entre el 27 de març i el 9 d'abril i hi ha participat estudiants del grau d'Arqueologia de la Universitat de Barcelona, de la Universitat Jaume I de Castelló i de la Universitat de Glasgow. La campanya està emmarcada en el projecte del Grup de Recerca en Arqueologia Protohistòrica (GRAP) de la UB, sota la direcció, en aquesta novena campanya, de Laia Font.



Concretament, la campanya s'ha centrat en els àmbits A1, A3, A4, A6 i C2. A més de netejar una part del mur de tancament, també s'ha confirmat que hi ha una seqüència estratigràfica original que es manté intacta. Les troballes de materials que s'han fet fins ara són, sobretot, «molta ceràmica» i d'altres fets amb terra crua. «Una vegada localitzats, l'equip neteja les troballes i les documenta. Mentre que la campanya d'excavació ha durat 15 dies, l'anàlisi dels objectes dura molt més», ha explicat.



L'alcaldessa d'Ulldecona ha expressat a l'ACN la seva voluntat de continuar engegant noves campanyes d'excavacions i continuar amb el ritme de fer-ne, almenys, una cada any. En aquesta línia, Ventura considera clau descobrir tot l'assentament i què hi ha darrere per poder promocionar també el patrimoni del municipi. De fet, a finals de maig Ulldecona celebrarà les jornades 'Patrimonium', que ja es van celebrar el 2016 al juny. Ara, s'inclourà una xerrada sobre l'assentament i una visita guiada a les excavacions on s'exposaran totes les descobertes que s'han fet fins ara.



«Tenim diversos programes de protecció i promoció del patrimoni per aprofitar turísticament tota la nostra història», ha afirmat Ventura, que ha explicat que sota el lema 'Ulldecona, un passeig per la història' es recorren diferents actius patrimonials del municipi, des de les pintures rupestres declarades Patrimoni de la Humanitat el 1998 fins al nucli antic d'Ulldecona, les oliveres mil·lenàries o el castell medieval. «Volem incorporar el món iber dins el recorregut i ho farem a través del poblat ibèric de la Ferradura – Els Castellets», ha assegurat.