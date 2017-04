Una gelada inesperada afecta part de les vinyes d'Horta de Sant Joan

S'han vist afectades un 40% de les terres del municipi

Actualitzada 23/04/2017 a les 11:16

Una gelada inesperada, pel fet d’haver-se produït a finals d’abril, ha afectat entre el 30% i 40% dels cultius d’Horta de Sant Joan. El fenomen no hauria afectat altres municipis de la Terra Alta i s’ha produït per la zona de la partida dels Plans d’Arenys. Segons el coordinador d’Unió de Pagesos a la Terra Alta, Miquel Bosch, la gelada pot haver afectat entre un 25% i un 30% per hectàrea però els càlculs els començarà a fer cada agricultor aquesta setmana entrant. «De moment, la vinya està negra però sembla que estigui verda i això és perquè està gelada», ha explicat Bosch, que ha dit que la gelada no té un efecte sobre la qualitat del raïm però sí que en tindrà en la quantitat de producció de les vinyes.



Bosch ha explicat que el gel crema el brot –«de dos, tres, quatre o cinc dits»- en ceps que ja havien brotat. «Allò s’assecarà i llavors brotarà una altra vegada per un altre ull, però potser allí ja no hi haurà raïm o serà més petit, si n’hi ha», ha detallat el coordinador, que ha recordat que les gelades són un fenomen habitual, tot i que l’any passat no les van patir. «Ara no l’esperàvem perquè estem gairebé al maig i ja ens pensàvem que no faria res», ha dit.



Durant aquesta setmana els pagesos examinaran les seves vinyes després de netejar-les per calcular en quin grau ha estat danyada la seva producció, que dependrà també de si el cep és jove o de la seva varietat. «És imprevisible, encara», apunta. Els danys produïts per gelades estan coberts per les assegurances però molt pocs agricultors en tenen de contractades.