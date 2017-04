La PDE demana al Govern que paralitzi el pacte de Rialb

Reclamen una reunió amb la ministra i no descarten petites accions de protesta

Actualitzada 23/04/2017 a les 11:29

La Plataforma en Defensa de l'Ebre (PDE) ha reclamat al Govern que paralitzi el pacte de Rialb, el projecte que preveu abastir amb aigua del Segre una trentena de municipis de l'Urgell, la Segarra, l'Anoia i la Conca de Barberà. En la quinzena assemblea, celebrada aquest dissabte, la PDE demana que es faci un estudi real de les necessitats dels pobles i d'alternatives d'abastiment. «És el transvasament a poc a poc», ha dit durant l'assemblea el portaveu Manolo Tomàs. La PDE ha descartat convocar cap gran mobilització: «Volem esgotar primer totes les vies polítiques i tècniques per evitar que es produeixi aquesta detracció d'aigua», ha explicat el portaveu Joan Antoni Panissello. Amb tot, no descarten fer altres petites accions, encara sense data ni lloc concretat.



A banda d'això, durant l'assemblea també s'ha exposat que la PDE ha sol·licitat una reunió amb la ministra d'Agricultura, Isabel García Tejerina, per abordar el Pacte Nacional de l'Aigua. En aquesta qüestió, se li vol preguntar si aplicarà les modificacions que demana Brussel·les i, si no aplica la directiva europea, «què pensa fer amb el Delta», ha explicat Tomàs. La carta se li va adreçar fa setmanes i encara no han rebut resposta. Ara, la PDE dona 15 dies de marge. Si no, demanaran la compareixença pública al Congrés de la ministra, una sol·licitud per la qual ja asseguren comptar amb els suports suficients.



Encara en aquesta línia, i per presentar una denúncia davant la Comissió Europea, la PDE reclama al Govern «més que declaracions» i li demana que entregui la documentació necessària perquè «es condemni el govern espanyol». La setmana entrant, els representants de 17 municipis ebrencs demanaran a la Generalitat, per escrit, l'aportació de documents per la lluita jurídica en una acció que la PDE ha descrit de «lobby ebrenc».