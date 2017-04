Móra la Nova trasllada a directius d'Adif les reivindicacions pels dèficits de l'R15

L'empresa estatal nega que es plantegi un desmantellament a llarg termini

Actualitzada 21/04/2017 a les 18:01

L'alcalde de Móra la Nova (Ribera d'Ebre), Francesc Xavier Moliné, es va reunir, aquest dimecres, amb el president d'Adif, Juan Bravo, i el director general de Desenvolupament de Negoci Corporatiu, Miquel Nieto, per traslladar-los totes les mancances de la línia ferroviària nord de les Terres de l'Ebre, l'R15. Moliné ha qualificat la reunió de «profitosa» i ha remarcat que alguns dels dèficits de l'R15 que s'han exposat als responsables de l'empresa estatal els hagin sorprès «perquè els desconeixien». L'alcalde ha assegurat que es farà un seguiment dels «avenços» que es puguin donar a partir d'aquesta trobada. Segons Moliné, Adif té previst invertir en Rodalies, i en cap cas preveu desmantellar la línia, com sospiten els alcaldes.



En la reunió d'aquest dimecres, gestionada pel senador d'ERC, Miquel Aubà, i en la qual també hi va participar l'alcalde de l'EMD de Camp-redó (Baix Ebre), Damià Grau, es va posar sobre la taula la importància estratègica de l'estació de Móra la Nova, actualment tancada, ja que és un punt d'evacuació en cas d'emergència nuclear. «La gent s'hauria d'esperar al carrer i això, en cas d'emissions radioactives, no seria gaire adient», ha remarcat l'alcalde de Móra la Nova, Francesc Xavier Moliné. Els responsables d'Adif van assegurar que «desconeixien aquesta circumstància».



El consistori moranovenc també va reclamar a l'empresa pública que mentre no es fa un pas soterrat, «com a mínim», es millori el pas a nivell, «que es troba en molt mal estat», i s'arrangin els travessers per on passen els vehicles. També s'ha insistit a Adif en la cessió conjunta de tots els edificis abandonats que hi ha als terrenys de l'estació del municipi per poder aprofitar-los en el marc del projecte de museïtzació ferroviària que s'ha endegat a la població.