Bel defensa un sistema de gestió dels hospitals ebrencs aprofitant els canvis pel nou consorci de Reus

L'alcalde de Tortosa refusa exportar el model de l'Hospital Sant Joan a les Terres de l'Ebre i aposta per consensuar una xarxa assistencial específica per al territori

Actualitzada 21/04/2017 a les 14:24

L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, ha defensat que els canvis de gestió, a l'Hospital Santa Creu de Jesús i la Clínica Terres de l'Ebre, que es derivaran de l'entrada de la Generalitat en el consorci que gestiona el deficitari Hospital Sant Joan de Reus, han de ser una «oportunitat» per crear un sistema de gestió hospitalària en clau territorial. Bel ha apuntat que els serveis de la gestora Ginsa Serveis Integrals (societat integrada pel grup sanitari Sagesa), «difícilment tindran continuïtat» un cop sigui efectiu el nou consorci, participat per la Generalitat i l'Ajuntament de Reus, a partir de l'1 de gener de 2018. L'alcalde de Tortosa ha defensat que és el moment de ser «agosarats» i plantejar un sistema de gestió hospitalària a nivell de les Terres de l'Ebre, un model assistencial «específic» per al territori i la seva particular «massa crítica», que res té a veure amb la del Camp de Tarragona.



L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, ha recordat que havien estat crítics amb Ginsa, gestora de l'Hospital de la Santa Creu de Jesús i subsidiàriament de la Clínica Terres de l'Ebre, per la manca de serveis administratius i tècnics que prestava als centres ebrencs. «La situació de l'Hospital de Reus segurament requeria de molta responsabilitat i s'hi destinava molts recursos», ha apuntat.



Bel no vol el model consorciat amb la Generalitat pel qual s'ha apostat a Reus i aposta per «intentar convergir en un sistema de gestió més territorial que local», un model on tindrien cabuda els Hospitals Comarcals de Móra d'Ebre i Amposta. «Tenim l'oportunitat d'anar més enllà del que han anat a Reus», ha afegit. A diferència del l'Hospital Sant Jon, on s'arrosseguen les pèrdues des del primer dia, els comptes del hospitals ebrencs són positius. «Si s'ha de fer alguna acció concertada amb la Generalitat hauria d'anar més enllà de l'aspecte econòmic i fer-ho per ser més eficients en la gestió», ha defensat l'alcalde de Tortosa.



Bel ha apuntat que fa temps que es van iniciar converses amb el Departament de Salut per crear una xarxa assistencial hospitalària al territori però no hi ha res concretat. A més a més, considera que un cop s'identifiqui el model més adequat per a les Terres de l'Ebre, caldrà fer partícips els operadors sectorials, centres sanitaris, personal i sindicats , sindicats de l'àmbit sanitari per concretar-lo. «Hem de ser capaços, i el país també ha de ser capaç, de trobar un model específic per al nostre territori que després pugui ser exportable», ha apuntat Bel.