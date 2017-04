Trens Dignes exigeix la constitució de l'ATM de l'Ebre per la connexió d'autobusos i trens

La plataforma demana a la Generalitat que aposti per la intermodalitat de l'estació de l'Aldea

Actualitzada 19/04/2017 a les 18:13

La plataforma Trens Dignes ha tornat a reclamar la constitució de l'Autoritat de Transport Metropolità (ATM) de les Terres de l'Ebre per resoldre el «desgavell» que hi ha ara a la xarxa de transport públic. Trens Dignes ha denunciat que les connexions d'autobusos amb els trens no són les desitjables i que manca informació pels usuaris que desconeixen que hi ha, per exemple, busos llançadores des de Tortosa i Amposta per agafar l'Euromed a l'estació de l'Aldea. La plataforma ha demanat a la Generalitat que aposti per la intermodalitat de l'estació de l'Aldea on totes les línies d'autobusos haurien de fer-hi aturada per facilitar la connectivitat dels usuaris del tren. Així mateix també han reclamat que les cinc operadores que fan trajectes de busos a les Terres de l'Ebre puguin oferir la T10/120, ja que actualment només ho permeten dos empreses.



Trens Dignes vol que l'estació de l'Aldea i la de Móra la Nova esdevinguin centres intermodals on s'afavoreixen les connexions de transport públic. En una roda de premsa, els portaveus han tornat a reclamar la constitució de l'ATM de les Terres de l'Ebre com a l'ens vàlid on es pugui coordinar aquesta xarxa de transport. «Hi estaríem l'Administració, els operadors i els sectors socioeconòmics i entitats civils. Està funcionant a Lleida, Tarragona i Girona i perquè a l'Ebre hem de ser diferents?», es preguntava Josep Casadó. La plataforma ha recordat que tant ajuntaments, consells comarcals i el mateix Parlament, a finals d'any passat, van aprovar propostes on es reclamava la constitució de l'ATM a l'Ebre.



Malgrat que la Generalitat ja ha habilitat llançadores des de Tortosa i Amposta per poder agafar l'Euromed a l'estació de l'Aldea, des de Trens Dignes es demana al Govern que es vagi un pas més enllà i totes les línies de busos que ja fan aturada al municipi de l'Aldea puguin arribar fins a la parada de l'estació. D'aquesta manera, segons detallen, es facilitaria que els usuaris del tren, no només de l'Euromed, poguessin continuar el seu desplaçament amb transport públic. De la mateixa manera, reclamen que també es pugui connectar l'estació d'Ulldecona amb la de l'Aldea perquè els seus usuaris puguin també agafar l'Euromed.



En aquest sentit, Wifredo Miró ha insistit en demanar a la Generalitat que aposti per promocionar l'estació de l'Aldea, on amb el servei de l'Euromed hi està destinant molts recursos públics. «No és un tema menor, si no li donem un ús ens estem tirant pedres sobre la la pròpia teulada», ha afegit.



De la mateixa manera que reclamen la intermodalitat de l'estació de l'Aldea, també ho fan per la de Móra la Nova on si és cert que hi ha un bus que connecta l'estació de tren amb la de busos de Móra d'Ebre, no hi ha coordinació amb les altres línies d'autobús que es desplacen cap a la Terra Alta, per exemple. «Et pots trobar que arribes a l'estació de Móra d'Ebre i no pots agafar cap autobús», ha explicat Casadó.



Trens Dignes ha aprofitat per anunciar que penjarà a les xarxes socials un horari que han fet ells mateixos on s'informen dels horaris de les llançadores per poder agafar l'Euromed. La plataforma ha lamentat que ni la Generalitat ni l'empresa operadora hagin fet tríptics fent-ne publicitat del servei. A més, també han demanat que a la parada de bus de l'estació de tren de l'Aldea consti aquest nom i no només el d'Arrabal de Sant Ramon. Així mateix, han tornat a reclamar que l'estació de l'Aldea tingui parada comercial de l'Euromed perquè es pugui viatjar cap al País Valencià a preus d'Euromed.