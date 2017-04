El foc, que es va originar en diversos focus aquest dimarts a la tarda, va afectar uns 2.000 metres quadrats i va quedar extingit cinc hores després

Actualitzada 19/04/2017 a les 19:08

Els Mossos d'Esquadra i el Cos d'Agents Rurals investiguen les causes d'un incendi que va afectar aquest dimarts a la tarda l'illa dels Bous de Vinallop –terme municipal de Tortosa-. Segons han confirmat fonts coneixedores del cas, es tractaria d'un foc intencionat que va ser originat a partir de diversos focus distanciats a l'interior de l'illa.



Sortosament, les flames van afectar només unes 2.000 hectàrees de sotabosc –força escàs per la pastura dels disset bous salvatges abandonats que habiten l'espai- i només quatre arbres. Els bombers van rebre l'avís de fum a l'illa poc després de les cinc de la tarda. Després d'activar tres vehicles terrestres i una embarcació que va transportar efectius a l'illa, l'incendi es va donar per estabilitzat a les set de la tarda i per apagat entre les deu i les onze de la nit. Tot i això, diverses patrulles han revisat la zona aquest matí.



A banda de voluntaris que hi accedeixen periòdicament per alimentar els bous que encara l'habiten, a l'illa també hi solen acudir pescadors o grups que, en ocasions, encenen fogueres i hi deixen deixalles. Els Agents Rurals vigilen la zona, catalogada com a refugi de pesca, i on està permesa aquesta activitat. En aquest cas concret, però, els focus que haurien originat l'incendi es trobarien a l'interior, a certa distància d'on solen aparèixer les restes de fogueres, segons han confirmat les mateixes fonts.