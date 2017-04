Un centenar de pel·lícules de 12 països participaran al festival de cinema turístic terres Catalunya

El certamen se celebrarà a Tortosa entre el 31 de maig i el 3 de juny

Redacció

Actualitzada 18/04/2017 a les 14:53

Un total de 98 produccions participaran en la competició oficial de la primera edició del festival terres Catalunya – International Eco&Tourism Film Festival que se celebrarà a Tortosa del 31 de maig al 3 de juny. Els participants provenen de dotze països diferents (Espanya, Itàlia, Portugal, Gran Bretanya, Alemanya, Eslovènia, Brasil, Perú, Mèxic, Estats Units, Taiwan i Índia). De les produccions audiovisuals participants 69 són films turístics, 22 documentals i 7 films corporatius. Els ha escollit el jurat, que estarà presidit per Swen Waterreus (professor en gestió de turisme a la Universitat de Ciències Aplicades Inholland d'Amsterdam) i en formaran part la francesa Dorothée Adam, la xilena Alejandra Medina, la nord-americana Kymisha Carey, el portuguès Hugo Marcos i la catalana Joana Pardos.



Entre les propostes, totes elles molt diverses i geogràficament allunyades, hi trobem produccions com la premiada Priorat – en la categoria de documentals- o treballs sobre la cuina de la salicòrnia al delta de l’Ebre, el paradís maia de Cozumel, o el parc natural de Vatnajökull, a Islàndia.



En l'àmbit de competició turística, on hi concurses més films, hi ha una àmplia representació de treballs de les Terres de l'Ebre però també de la resta de Catalunya i de l'estat espanyol. Els organitzadors han destacat l'alta participació de la primera edició del certamen i l'alt nivell qualitatiu dels projectes presentats.



El festival terres Catalunya acaba d'obtenir el reconeixement de la plataforma Europe for Festivals-Festivals for Europe (EFFE), amb el qual ja compten certàmens com el Deltebre Dansa o la Fira del Teatre de Tàrrega. De fet, terres Catalunya és l’únic que sobre temàtica turística que se celebra a Catalunya i a Espanya i que està especialitzat en produccions audiovisuals que promocionen àrees naturals d'arreu del món.



En el concurs es repartiran una quarantena de premis. El trofeu del festival, que es donarà en diferents mides, és una oliva de pauma creada per la dissenyadora rapitenca Anna Reverté, exalumna de l'Escola d'Art i Disseny d'Amposta (ESARDI) en col·laboració amb el col·lectiu d'artesanes del Museu de la Pauma del Mas de Barberans (Montsià).



Els premis corresponen a les diferents categories i subcategories del festival: comunicació turística, documentals i comunicació corporativa. I també hi haurà mencions especials i premis tècnics. Els guanyadors es coneixeran el divendres 2 de juny en un acte a l'Hotel Villa Retiro de Xerta (Baix Ebre) i el dissabte 3 de juny es projectaran a l'Auditori Felip Pedrell de Tortosa.