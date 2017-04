Demanen fins a 22 anys de presó pel frau dels exàmens de conduir a Tortosa

L'Audiència de Tarragona rebutja la gran majoria de recursos de les defenses deixant via lliure al judici oral d'una quinzena d'investigats

Peticions de penes de fins a 22 anys de presó per a cada membre del matrimoni que regenta les Autoescoles Roquetes-Temple, principals acusats pel cas del frau dels exàmens de conduir a Tortosa. A l'espera A l'espera de l'escrit de Fiscalia, aquesta és la demanda de condemna més elevada, formulada per l'Advocacia de l'Estat –l'acusació particular de l'Associació d'Autoescoles en reclama vuit per a la parella i també per al seu fill-, al costat dels nou anys per a cadascun dels dos examinadors de la Direcció General de Trànsit (DGT) que haurien facilitat les preguntes a canvi de suborns. La trama anirà finalment a judici després que l'Audiència de Tarragona hagi rebutjat la majoria dels recursos de les defenses en contra de la interlocutòria del jutjat número 1 de Tortosa tancant les diligències prèvies. Això suposarà que una quinzena de persones acabin seient al banc dels acusats per suposats delictes de suborn, falsedat documental, pertinença a grup criminal blanqueig de capitals i contra la Hisenda Pública.



L'Estat demana per a Pedro Francisco Moreno i Pilar Sabater, el matrimoni propietari de les Autoescoles Roquetes-Temple, una petició acumulada de 22 anys a cadascun com a acusats dels suposats delictes de pertinença a grup criminal, falsedat documental, blanqueig de capitals –que els Mossos van xifrar en 3,5 milions d'euros- i sis delictes contra la Hisenda Pública en cada cas –quinze anys-. A la privació de llibertat s'afegeix inhabilitació durant dos anys i clausura temporal de l'establiment durant cinc, a més del pagament d'una multa del doble del que haurien defraudat, la responsabilitat civil d'indemnitzar l'Agència Tributària pel suposat frau de 2,4 milions d'euros, essent l'empresa qui respongui subsidiàriament del deute. Se'ls considera principals responsables de l'organització que es lucrava cobrant a ciutadans xinesos sense coneixement de cap dels idiomes oficials del país per superar amb èxit els exàmens del carnet de conduir B1, després d'haver adquirit suposadament les preguntes –a 3.000 euros cada full- a l'editorial valenciana AEOL que, al seu torn, les hauria obtingut subornant a dos funcionaris de la DGT de Tarragona.



Tot i considerar-lo també com a integrant del «nucli dirigent» de la trama organitzada, el fill, Pedro Moreno, rep una petició de set anys de presó –no se li imputen els delictes de blanqueig i contra Hisenda-, la mateixa que la seva germana, Laura Moreno, i la seva àvia, Isabel Milian –mare de Pilar Sabater- per pertinença a grup criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals. Segons la interlocutòria judicial, totes dues haurien incrementat el seu patrimoni gràcies a l'activitat il·lícita de l'autoescola i haurien ajudat els seus gestors a blanquejar els beneficis obtinguts. L'Advocacia de l'Estat, que representa l'Agència Tributària i la DGT, també demana cinc anys de reclusió per a la dona de Pedro Moreno fill, Elena Pérez –parella a qui s'atribueix la manipulació dels continguts que rebien a l'editorial per facilitar-los als alumnes-, i el treballador de l'autoescola Rafael Manero –que sobre el paper es dedicava a la formació teòrica dels alumnes-.



D'altra banda, els funcionaris examinadors de l'organisme estatal de Trànsit responsables de les proves que es feien a Tortosa, Jorge Llorens i Juan Manuel Lozano, reben peticions de nou anys de presó en total cadascun –a més d'inhabilitació per catorze anys i multes- per suposats suborn, negociacions prohibides i falsedat documental. Se'ls acusa d'haver cobrat prop de 56.000 euros entre tots dos -22.138 Lozano i 32.767 Llorens- per facilitar, suposadament, les preguntes dels exàmens a l'editorial AEOL i, fins i tot, haver donat facilitats als aspirants de l'autoescola investigada en el mateix llocs de les proves per facilitar que els aspirants xinesos aprovessin –fins al punt de situar-los tots junts a l'hora de seure, corregint-los les proves in situ o substituint els exàmens-.