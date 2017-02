Un anònim paga 4.600 euros pel nou reliquiari de la Verge de la Cinta

Han extret un fragment de la relíquia per poder traslladar-la fora de Tortosa per l'Any Jubilar

Actualitzada 16/02/2017 a les 18:53

Amb motiu de la celebració del IV Centenari de la Reial Arxiconfraria de la Cinta, uns orfebres de València han fabricat amb argent un nou reliquiari. L'encàrrec ha estat fer per l'Arxiconfraria, amb el vistiplau del Capítol Catedralici de Tortosa que custodia la relíquia de la patrona de la ciutat. Malgrat que fa dècades que es plantejava l'opció de tenir un altre reliquiari -només se'n va recuperar un dels dos que hi havia després de la Guerra civil espanyola- la por a obrir-lo pel desconeixement de l'estat en què es trobaria el teixit de la cinta ho havia aturat fins ara. L'extracció es va fer en un acte solemne i íntim aquest dimecres presidit pel bisbe de Tortosa, Enric Benavent, i l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel. La cinta no ha hagut de tallar-se perquè es va aprofitar un fragment que hi havia separat de la resta. El nou reliquiari ha costat uns 4.600 euros que han estat pagats a través d'una donació d'un particular que es vol mantenir en l'anonimat.



La relíquia no s'havia obert des del 1854, quan la reina Isabel II va pagar la neteja i renovació de la capsa interior del reliquiari. Va ser en aquell moment quan un frare va tallar un tros de la cinta, de seda i fil d'argent, sense que ningú el veiés. Poc després el van descobrir, va confessar, i van posar el fragment extret un altre cop al reliquiari. És precisament aquest tros el que ara, amb unes pinces, s'ha traslladat al nou reliquiari. «Tornem a tenir dos reliquiaris i no ens ha calgut manipular la cinta perquè hem trobat el tros que ja estava retallat», ha explicat l'arxiver de l'Arxiu Capitular de la catedral de Tortosa, mossèn Josep Alanyà.



L'encàrrec de fer un nou reliquiari arriba per part de la Reial Arxiconfraria de la Cinta davant la negativa del Capítol Catedralici al fet que l'únic reliquiari que es conservava fins ara sortís de Tortosa i viatgés amb motiu de l'Any Jubilar. Estan previstes sortides a Villar de Cañas, Vic, Barcelona i Madrid, entre altres, i els custodis de la relíquia van posar com a condició que es fes un nou reliquiari. «Durant anys esperàvem poder recuperar el reliquiari major que mai ha aparegut. Potser ara era un bon moment per fer-ne un de nou», ha explicat Alanyà.



L'acte es va fer aquest dimecres a la catedral amb presència del bisbe de Tortosa, Enric Benavent, i de l'alcalde de la ciutat, Ferran Bel, així com representants del Capítol Catedralici, de l'Arxiconfraria de la Cinta, i de la Cort d'Honor. El nou reliquiari, fet pels orfebres Piró de València, és d'argent amb algunes parts daurades i amb forma de Maria. Al damunt hi ha una petita imatge de cos sencer de la Verge de la Cinta i pels costats despenja una cinta d'argent daurat amb la inscripció Ave Maria Gratia Plena.