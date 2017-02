El BBVA posa en funcionament el caixer automàtic de Rasquera després de la protesta veïnal

L'entitat bancària ha instal·lat provisionalment un mòdem 4G per cobrir el trànsit telemàtic de dades mentre no es millora la línia telefònica

El BBVA ha posat finalment en funcionament el caixer automàtic de la població de Rasquera, a la Ribera d'Ebre, després de la protesta veïnal d'aquest dimecres al migdia. Tècnics enviats per l'entitat bancària han instal·lat aquest dijous al matí un mòdem 4G perquè l'aparell pugui operar provisionalment. Fonts del BBVA s'han escudat en els problemes de servei de les operadores de telecomunicacions a través de la xarxa telefònica convencional per justificar que l'únic caixer del poble hagi estat més de tres mesos sense funcionar.



Addueixen que els nous models de caixer implantats després de la compra de CatalunyaCaixa per part del banc, teòricament amb majors prestacions i operativitat, requereixen un ample de banda més gran. Però tot i haver reclamat fa temps una solució a aquesta insuficient capacitat de la línia telefònica, asseguren que la companyia encara no els ha ofert cap solució. Malgrat tot, el consistori ha celebrat la notícia de la posada en marxa però, al mateix temps, considera que l'entitat hauria de fer arribar una disculpa als afectats.



Els veïns de Rasquera no són els únics que pateixen constants problemes amb el servei dels nous caixers automàtics del BBVA. En d'altres municipis de les Terres de l'Ebre les avaries són freqüents i poden deixar l'aparell inoperatiu durant diversos dies. Això perjudica especialment els pobles més petits, que tenen en aquests caixers els únics serveis bancaris de proximitat, especialment arran del desmantellament de les oficines amb atenció personal.