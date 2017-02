Un veí de Tivissa s'enfronta a nou anys de presó per un delicte de pornografia infantil

L’home descarregava i compartia imatges on apareixien nens i nenes menors de 13 anys en actitud sexual

Actualitzada 15/02/2017 a les 08:24

La fiscalia sol·licita una pena de nou anys de presó per un veí del municipi de Tivissa acusat d’un delicte de pornografia infantil. Durant l’any 2012, el processat va utilitzar un programa de descàrregues a Internet per obtenir i posar a disposició d’altres usuaris arxius que contenien imatges de menors d’edat en actitud sexual. Segons l’escrit d’acusació del fiscal, la majoria de les persones que apareixien a les fotografies i vídeos eren nens i nenes notòriament inferiors als tretze anys -alguns de menys de set anys-, que estaven realitzant o sobre els quals es realitzaven activitats de clar contingut sexual. El judici se celebrarà el mes que ve a l'Audiència de Tarragona.

El novembre del 2012 es va portar a terme una entrada i registre al domicili de l’home, que està ubicat al poble de la Serra d’Almos, al terme municipal de Tivissa.



Allà, els agents van intervenir tres discs durs i dos DVD amb desenes de vídeos i milers de fotografies de contingut pedòfil on hi apareixien menors “en actitud sexual i pornogràfica”.



A més d’obtenir els arxius mitjançant el programa informàtic Emule, el processat posava nombrós contingut pornogràfic a disposició d’altres usuaris que el volguessin copiar.



Segons la fiscalia, els fets constitueixen un delicte de pornografia infantil pel qual sol·licita nou anys de presó. Està previst que el judici se celebri el 14 de març a l’Audiència de Tarragona.