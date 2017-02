L'IRTA i la URV creen un campus universitari dedicat a la recerca alimentària i agrària

Un nou conveni permetrà fer pràctiques de grau, màster i doctorat a les instal·lacions de recerca de Mas Bover, Sant Carles de la Ràpita i Amposta

El rector de la Universitat Rovira i Virgili (URV), Josep Antón Ferré, i el director general de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), Josep Monfort, han signat un conveni per crear el Campus Universitari de recerca agrària i alimentària. La finalitat és oferir als estudiants de grau, màster i doctorat de la URV la possibilitat de fer pràctiques a les instal·lacions de l'IRTA de Mas de Bover (Tarragonès) i de Sant Carles de la Ràpita (Montsià) i a l'Estació Experimental d'Amposta. Es pretén «facilitar l'aprenentatge en l'aplicació de conceptes teòrics en programes de recerca i desenvolupament» i incentivar la investigació. Per aquest motiu, el Campus URV-IRTA estarà també al servei de tota la comunitat científica nacional i obert a la col·laboració internacional en l'àmbit de la recerca.



El centre de Mas de Bover, capdavanter en nutrició animal, disposa entre d'altres infraestructures d'una finca on s'ubiquen camps experimentals, laboratoris, granges experimentals i una fàbrica de pinsos, i va constituir l'inici de la presència de l'IRTA a les comarques tarragonines. L’'RTA té també el Centre d'Aqüicultura i Ecosistemes Aquàtics de Sant Carles de la Ràpita, l'Estació Experimental d'Amposta, i la finca experimental de la Terra Alta (Gandesa), juntament amb d'altres instal·lacions menors, que constitueixen un marc idoni per realitzar activitats de recerca i docents.



«L'estreta col·laboració» que mantenen l'IRTA i la URV des de fa anys, es desenvolupa, entre d'altres, en l'àmbit dels programes de doctorat, el desenvolupament d'un programa conjunt d'ajudes per al personal investigador en formació, el desenvolupament del campus d'excel·lència internacional (CEICS), l'organització de congressos i simposis o la constitució d'una Unitat de Recerca Conjunta, anomenada CAT AGRITECH, aliança estratègica reconeguda en el H2020 amb l'objectiu de reunir els coneixements científics, les eines, i les capacitats desenvolupades per tal de promoure i desenvolupar conjuntament els avenços científics i tecnològics.