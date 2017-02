Veïns de Rasquera pressionen el BBVA perquè repari l'únic caixer del poble, inactiu des de fa tres mesos

Els operaris han netejat i activat l'aparell en les darreres hores però segueix fora de servei

Actualitzada 14/02/2017 a les 14:28

Els veïns de Rasquera han celebrat, aquest dimarts, la concentració de protesta que es va posposar aquest dilluns pel mal temps. Als volts de les dues del migdia, un centenar de persones s'han reunit davant de l'únic caixer automàtic que hi ha al municipi per denunciar que fa més de tres mesos que estan sense servei. La sorpresa ha estat trobar l'aparell netejat i encès. Dilluns a la tarda, uns operaris van retirar el cartell que algun veí indignat havia pegat a sobre del caixer automàtic reclamant recuperar el servei i aquest dimarts al matí l'han activat. Malgrat tot, a hores d'ara, l'aparell segueix "fora de servei". Des de l'Ajuntament es dóna un marge de 48 hores per solucionar-ho definitivament o retirarà els comptes del banc i animarà els veïns a seguir el seu exemple. Fonts del BBVA, han assegurat que es tracta d'un problema d'abastiment de la línia telefònica i que fa més d'un mes que han fet la petició perquè ho resolgui.