El Departament proposa ampliar la neteja de la maquinària durant més mesos i controlar el traspàs de planter entre parcel·les

Actualitzada 13/02/2017 a les 15:03

El Departament d'Agricultura ha redactat la resolució amb les mesures per seguir atacant aquest 2017 la plaga del caragol maçana. Com a novetats, es proposa reforçar la neteja de la maquinària fora del temps de sega, entre les mesos de març i octubre, i controlar el traspàs de planter. Com ha explicat Jordi Giné, cap del Servei de Sanitat Vegetal, aquells agricultors que vulguin portar el seu planter de l'hemidelta esquerre fins al dret hauran d'estar registrats i tenir autorització per emetre passaports fitosanitaris, i per fer traspassos entre parcel·les del mateix marge deltaic caldrà l'autorització del Servei de Sanitat Vegetal. En la tretzena jornada tècnica de l'arròs de l'IRTA, aquest dilluns, s'ha explicat als arrossaires les possibilitats de la sembra en sec al delta de l'Ebre, que ajudaria a contenir la plaga en les zones més afectades, i la necessitat d'investigar amb nous fitosanitaris menys agressius que la saponina.