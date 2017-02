La Generalitat negocia amb Ercros i Covestro per mantenir la producció de fosfat bicàlcic a Flix

El conseller d'Empresa i Coneixement retreu al govern espanyol l'intent frustrat perquè una empresa de bateries elèctriques s'instal·lés al municipi

Actualitzada 08/02/2017 a les 14:50

El Govern negocia amb Ercros per garantir que la planta de fosfat bicàlcic que té a Flix, amb 45 treballadors, pugui mantenir l'activitat a partir de l'any vinent. Així ho ha anunciat aquest dimecres al Parlament el conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, en resposta a diverses preguntes plantejades per la diputada de Catalunya Sí que Es Pot, Hortènsia Grau, sobre el futur de l'activitat de la companyia al municipi després de l'anunci de tancar la producció de clor a finals d'any. El conseller ha precisat que les converses inclouen Covestro, proveïdora d'àcid clorhídric per a la planta de Flix, així com Timab Ibèrica, l'empresa per a la qual Ercros produeix fosfat bicàlcic en règim de maquila. Amb tot, ha precisat també que l'acord final per garantir la continuïtat requerirà també la participació d'altres departaments de la Generalitat en aspectes com l'arribada del subministrament de gas o les taxes que les empreses han de pagar per l'aigua i els residus.



«Fem tot el possible perquè els 45 llocs de treball continuïn en el futur», ha respost Baiget. D'una banda, ha apuntat, des de l'àmbit industrial, intentant que Covestro «es replantegi algunes decisions perquè puguin continuar portant àcid clorhídric». L'empresa química filial de Bayer ha anunciat també que tancarà a finals d'aquest 2017 la seva planta de producció d'MDI a Tarragona, on només hi mantindrà un centre logístic, precisament, especialitzat amb àcid clorhídric. En paral·lel, ha remarcat, Empresa i Coneixement aborda amb altres departaments de la Generalitat les mesures perquè «pugui continuar sent factible» la producció de fosfat bicàlcic més enllà dels problemes amb el subministrament de matèries primeres.



La diputada de Catalunya Sí que Es pot havia mostrat la seva preocupació davant l'anunci d'Ercros de tancar la producció de clor a Flix a finals de 2017, una mesura qu afectarà 65 treballadors directes i una xifra similar d'indirectes, enfonsant l'ocupació industrial en aquesta comarca. En aquesta mateixa línia, Grau ha inquirit Baiget sobre els avenços experimentats en el camp de la recerca de noves inversions i projectes empresarials per a Flix en el qual participen el Govern, el consistori i una empresa especialitzada. El conseller ha admès que, de moment, no hi ha resultats palpables, si bé ha lamentat l'existència de «més dificultats de les previstes», especialment, per part de l'Estat. Concretament, ha recordat el cas d'un projecte d'inversió en bateries elèctriques que no va prosperar gràcies «a tot el suport que el govern espanyol vol donar al cotxe elèctric, que és nul i amb tots els obstacles». «Això també perjudica determinats negocis de la Ribera d'Ebre», ha tancat.