Investiguen una empresa de Deltebre dedicada a l'exportació d'angula

La Guàrdia Civil investiga una presumpta activitat il·lícita a l'entorn de la comercialització d'angules per part de l'empresa Deltebre Angules i Mariscos Roset

EFE

Actualitzada 07/02/2017 a les 14:32

La Guàrdia Civil ha obert una investigació d'abast internacional sobre l'empresa de Deltebre Angules i Mariscos Roset per una presumpta activitat il·lícita a l'entorn de la comercialització d'angules.



Segons ha pogut confirmar Efe de fonts de la investigació, divendres passat un ampli operatiu coordinat per la unitat central del Servei de Protecció a la Naturalesa (Seprona) de la Guàrdia Civil a Madrid va suposar el desplegament d'una cinquantena d'agents a les instal·lacions de l'empresa, que van intervenir al voltant d'un miler de quilos d'angula i van requerir informació comptable de l'empresa.



La investigació es troba en mans del jutjat de primera instància i instrucció número 3 de Tortosa, que ha decretat secret de sumari.



L'operatiu s'ha dut a terme en el punt més àlgid de la temporada de l'angula.



De fet, amb l'operatiu es pretendria determinar si l'angula comercialitzada hauria estat obtinguda de pescadors amb llicència o no, i també si s'havia adquirit de forma irregular des d'altres punts d'Espanya per exportar-la.



Aquesta no és l'única actuació policial que s'ha dut a terme a les instal·lacions d'aquesta empresa per part de la Guàrdia Civil, ja que fa un any també es va efectuar un altre registre.



L'empresa continua aquesta setmana oberta al públic i portant a terme la seva activitat.