Horta de Sant Joan estudia restaurar el fresc de la façana de l'Ajuntament que podria ser únic a Catalunya

Façana del consistori, amb la còpia del dibuix original, on hi ha una imatge de Ferran VII al centre.

Es tracta d'un mural del segle XIX de Ferran VII que commemora les Corts de Cadis i que conserva més de la meitat de la pintura original

Actualitzada 07/02/2017 a les 14:49

L'Ajuntament d'Horta de Sant Joan, a la Terra Alta, ha demanat un estudi al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya per comprovar l'estat de conservació de la pintura mural que presideix la façana renaixentista del consistori. El fresc es va tapar l'any 1981 amb una còpia del dibuix original sobre un plafó que, aquest dimarts, s'ha retirat provisionalment, per veure com es conservava i prendre-li mostres. Segons els tècnics, l'estat de conservació no és òptim però es podria recuperar molt bé perquè més de la meitat de la pintura original ha aguantat el pas del temps i ha resistit a les inclemències meteorològiques. Es tracta d'un mural de Ferran VII, al·legoria a les Corts de Cadis, que s'hauria pintat a molts ajuntaments entre 1812 i 1814, tot i que se'n desconeix l'autoria. D'entrada, a Catalunya, en exterior, només es conservaria el fresc d'Horta de Sant Joan i podria ser que fos únic també a la resat de l'estat espanyol.