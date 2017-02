El Govern també demana a Foment que habiliti el servei per viatjar amb Euromed de l'Ebre al País Valencià

Pallarès destaca el «compromís complert» amb la posada en marxa dels bitllet bonificats per Tarragona i Barcelona amb alta velocitat

Actualitzada 06/02/2017 a les 15:56

El delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, ha reclamat al govern espanyol que s'executin «les infraestructures del Corredor del Mediterrani» per millorar la línia ferroviària entre l'Ebre i Barcelona però també que s'habiliti el servei per permetre als usuaris ebrencs viatjar amb Euromed fins al País Valencià, un cop aquests trens d'alta velocitat paren a l'estació central de l'Aldea. Pallarès ha destacat que el Govern ja ha complert amb el «compromís» de posar «definitivament en marxa» el servei Euromed a l'Ebre des que, aquest diumenge, es podien comprar bitllets bonificats per anar també, amb trens d'alta velocitat però a preu de Regional, fins a Tarragona, un servei que funciona entre l'Aldea i Barcelona des del 12 de novembre del passat 2016.



Xavier Pallarès, ha assegurat que cal la doble via entre Vandellòs i Tarragona perquè «la línia ferroviària de l'Ebre a Barcelona tingui les condicions adients per a un bon servei» i que «tots els esforços» fets en els darrers mesos per millorar la qualitat i reduir els temps dels trajectes als usuaris ebrencs no acabin sent «inútils». L'aposta del Govern ha estat bonificar amb més de 2 milions d'euros de recursos propis els bitllets de vuit serveis diaris d'Euromed perquè la gent de les Terres de l'Ebre pugui viatjar amb trens d'alta velocitat i altes prestacions fins a Barcelona i, des de diumenge, també fins a Tarragona.



L'aturada de l'Euromed a l'estació central de les Terres de l'Ebre era una més de les reivindicacions històriques del territori i, tot i que ha arribat camuflada del mesura provisional, el territori insisteix que s'haurà de mantenir el servei, a preus d'Euromed, quan la situació de la línia millori. De fet, també es reclama, des del novembre, que es puguin utilitzar aquests trens per viatjar al País Valencià, una petició a la qual se suma el Govern. «Demanem poder usar aquests trens cap al sud ja que s'aturen, lògicament a preu d'Euromed. Esperem que el govern central escolti aquesta reclamació perquè la gent de l'Ebre pugui utilitzar el servei cap al País Valencià», ha defensat Pallarès.