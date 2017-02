Territori licita les obres de millora del ferm de la C-42 a Tortosa

Les actuacions tindran un pressupost de 450.000 euros

Actualitzada 04/02/2017 a les 10:59

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha iniciat la licitació de les obres de millora del ferm de l'autovia C-42 a Tortosa per un import de prop de 450.000 euros. Es preveu que els treballs s'adjudiquin durant la primavera i comencin l'estiu vinent, amb un termini d'execució de dos mesos.



El tram on s'actuarà té una longitud d'1,3 quilòmetres i discorre entre la rotonda d'accés al pont del Mil·lenari i la situada a la zona del Temple. El trànsit en aquest entorn és d'uns de 18.300 vehicles diaris de mitjana, amb un 6% de vehicles pesants. Les obres milloraran les condicions del ferm de la carretera i afavoriran la seguretat i la comoditat en la conducció.



Com a tasques complementàries, es disposaran nous elements per a facilitar el drenatge i es renovarà la senyalització horitzontal.