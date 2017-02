Trens Dignes celebra poder viatjar amb Euromed a Tarragona però reclama el servei cap al País Valencià

La plataforma assenyala que ha costat tres mesos habilitar el bitllet bonificat per anar de l'Aldea a la capital tarragonina

Actualitzada 02/02/2017 a les 20:29

La Plataforma Trens Dignes Ebre-Priorat ha valorat «molt positivament» que es posin a disposició dels usuaris bitllets bonificats, a preu de Regional, per anar amb Euromed entre les Terres de l'Ebre i Tarragona, tot i que «la notícia arribi gairebé tres mesos més tard» de la posada en marxa del servei d'alta velocitat, «i tres setmanes després que la plataforma denunciés novament aquesta anomalia». Des de Trens Dignes s'ha insistit que el servei no està complet perquè encara no es pot viatjar al País Valencià, al preu habitual d'aquest servei, una situació «inaudita» ja que els Euromeds que s'aturen a l'Aldea continuen el seu recorregut cap a Castelló, València i Alacant.