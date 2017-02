Els bitllets reduïts de l'Ebre a Tarragona es podran comprar des de diumenge

El preu del tiquet serà de 7 euros, el recorregut es farà en 45 minuts i hi haurà quatre serveis d'anada i de tornada cada dia

Actualitzada 02/02/2017 a les 20:26

Territori i Sostenibilitat ha anunciat aquest dijous que serà a partir del proper diumenge, 5 de febrer, que ja es podran comprar bitllets bonificats per anar amb Euromed des de l'estació central de les Terres de l'Ebre, a l'Aldea, fins a Tarragona. El preu del bitllet senzill bonificat serà de 7 euros, el mateix que el dels trens de Regionals, i la resta de condicions d'accés seran les mateixes que les actualment establertes en els Euromed. El temps de trajecte entre l'Aldea i Tarragona amb els trens de llarga distància és de 45 minuts. Territori i Sostenibilitat assumeix el cost d'aquestes millores amb una aportació total de 2 milions d'euros anuals i es mantindrà fins que el Ministeri de Foment finalitzi les obres de la doble via entre Vandellòs i Tarragona.



Des que els trens d'alta velocitat paren a l'Ebre, el passat 12 de novembre, només es podia viatjar a preu reduït fins a Barcelona. La plataforma Trens Dignes havia reclamat des del primer dia una solució aquesta situació anòmala ja que els trens paraven igual a l'estació tarragonina però no es podia comprar un bitllet a preu reduït.



Tot i això, en aquests dos mesos i mig, gairebé 6.000 persones han utilitzat aquest servei. L'oferta és de quatre serveis d'anada i quatre de tornada, de dilluns a diumenge. Les parades dels trens Euromed a l'Aldea complementen els serveis de Regionals de l'R16 de manera que l'oferta entre les Terres de l'Ebre i Barcelona és de 14 trens diaris per sentit.