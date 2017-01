Rescaten un cabirol del canal esquerre de l'Ebre a Bítem

Imatge de la zona del canal on es trobava l'animal rescatat.

Els Agents Rurals el van alliberar posteriorment a una zona boscosa

Redacció

Actualitzada 30/01/2017 a les 10:15

Els cabirols són una espècie que s'ha reintroduït de manera progressiva a moltes zones de bosc de les comarques de Tarragona. Tot i així, continua sent un animal amb poca presència i sempre en perill.



Aquest cap de setmana, Agents Rurals de les Terres de l'Ebre van poder rescatar, en bon estat, un exemplar de cabirol que havia caigut al canal esquerre de l'Ebre, a la localitat de Bítem. Al canal no hi havia gairebé aigua en aquell moment i l'alçada dels murs impedien que l'animal en pogués sortir pel seu propi peu.



El cabirol va ser alliberat posteriorment en una zona boscosa, lluny de carreteres i conreus.