Els municipis del litoral ebrenc fan el balanç dels desperfectes del temporal

A les Cases d'Alcanar malmet esculleres i platges i omple el passeig marítim de roques i sorra

Actualitzada 23/01/2017 a les 14:44

Els municipis costers del delta de l'Ebre han començat a fer balanç, aquest dilluns, dels desperfectes causats pel fort temporal del cap de setmana. Els ajuntaments s'han posat a elaborar els informes que es faran arribar al servei de Costes de Ministeri de Medi Ambient, seguint els tràmits habituals que es fan amb els petits temporals, però assenyalant que el dels darrers dies ha estat «excepcional» i que «feia anys que no es produïa». A les Cases d'Alcanar, al Montsià, aquest dilluns al matí, una vintena d'operaris municipals treballaven d'urgència per netejar les roques i la sorra que ha arribat fins a la primera línia d'habitatges. Com ha explicat Ivet Fibla, la regidora d'Urbanisme d'Alcanar, el temporal ha malmès esculleres, accessos a platges i un tros de timba. L'anècdota simpàtica del temporal és que les platges s'han omplert de marisc i els veïns han aprofitat per recollir-lo.