Investigades tres persones per matar il·legalment a cops més de 350 aus al Montsià

Entre les aus caçades hi havia un gran nombre d'espècies protegides

Actualitzada 18/01/2017 a les 15:15

Agents de la Guàrdia Civil han pres declaració com a investigats a tres veïns d'Alcanar, de 33, 61 i 63 anys respectivament, als quals se'ls imputa un delicte contra la flora i la fauna silvestre, per capturar espècies protegides amb mètodes il·legals.



Els fets van succeir la setmana passada al terme municipal de la Galera, a la comarca del Montsià, al vespre. Durant la prestació d'un servei orientat a la protecció de la flora i la fauna, la Guàrdia Civil va detectar la presència de tres caçadors furtius que executaven la caça a mà, proveïts de pals de fusta. Els tres homes aprofitaven la falta de llum diürna i les fortes ratxes de vent, que minvaven la capacitat visual i auditiva dels animals, per tal de minimitzar la seva defensa natural. Una vegada localitzats, les espècies eren copejades fins a la mort.



En adonar-se de la presència policial, els investigats van intentar d'allunyar-se del lloc, però van ser interceptats pels agents. Aquests els van intervenir diferents objectes, entre els quals hi havia pals de fusta i focus artificials per efectuar la caça, així com 352 aus mortes, entre les quals hi havia un gran nombre d'espècies protegides.



Per aquest motiu es van instruir diligències per un presumpte delicte contra la flora i la fauna, decomissant els dispositius utilitzats per a la caça, i fent lliurament dels animals capturats a un centre benèfic. Les diligències instruïdes van ser remeses al Jutjat d'Instrucció número 3 d'Amposta, quedant a la disposició d'aquesta autoritat els dispositius decomissats.