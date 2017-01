S'enfronta a tres anys i mig de presó per assaltar un habitatge a Flix amb una barra de ferro

El propietari es va enfrontar amb el lladre i aquest va fugir llençant-se al buit pel balcó

Actualitzada 17/01/2017 a les 17:43

La fiscalia sol·licita una pena de tres anys i mig de presó per a Rafael A.A., un individu acusat d’entrar a robar, de matinada, en un habitatge de Flix, a la Ribera d’Ebre. El succés, que es remunta al 19 d’agost de l’any passat, va tenir lloc en un immoble del passeig de l’Ebre on vivia un matrimoni amb la seva filla. L’assaltant, que esgrimia una barra de ferro, va acabar sent descobert pels propietaris i va decidir fugir llençant-se al buit pel balcó. Tot i que no es va poder endur cap botí de l’immoble, el processat va ocasionar diversos danys per import de més de 500 euros. El cas arribarà a judici als jutjats penals de Reus.



Segons el fiscal, entre les dues i les tres de la matinada, el processat va agafar una barra de ferro del balcó i va accedir a l’habitació on dormia el propietari. En sentir sorolls estranys, la seva esposa va acudir al dormitori i va sorprendre el lladre, el qual va esgrimir la barra de ferro tot dient-li que callés. La dona, però, va cridar i va fugir de l’habitació, la qual cosa va fer que l’home es despertés i comencés a forcejar amb l’assaltant per prendre-li la barra de ferro i retenir-lo. L’home va aconseguir el seu propòsit i va sortir amb el presumpte lladre al balcó de l’habitació.En aquell moment, el lladre es va llençar al buit, caient a terra i colpejant-se amb la porta del garatge del domicili. Malgrat el cop, va poder fugir pels seus propis mitjans i sense cap botí. Posteriorment, la policia el va localitzar a la plaça del Mercat de Flix.



Com a conseqüència del forcejament, el propietari de l’immoble va patir una inflamació del tercer i quart dit del peu esquerre. A més, durant l’entrada a la casa, l’individu va topar amb diversos mobles, fent caure un ordinador la reparació del qual va costar 200 euros. Així mateix, la reparació de la porta del garatge que va colpejar en llençar-se al buit va tenir un cost de 341,22 euros. L’assegurança es va fer càrrec d’ambdues despeses. Segons el fiscal, els fets constitueixen un delicte de robatori amb violència i intimidació amb utilització d’objecte perillós en grau de temptativa, pel qual sol·licita una pena de tres anys i mig de presó. Pel delicte lleu de lesions, la fiscalia demana una multa de 300 euros i una indemnització de 90 euros per al perjudicat.