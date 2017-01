El transport sanitari de les Terres de l'Ebre recuperarà el centre de coordinació la setmana vinent

L'empresa concessionària de les ambulàncies havia unificat a Tarragona la coordinació de les tres regions que gestiona

El centre de coordinació del transport sanitari de les Terres de l'Ebre tornarà al territori la setmana vinent. El centre ha estat gairebé un any traslladat a la ciutat de Tarragona, on l'empresa concessionària, la Unió Temporal d'Empreses (UTE) Egara-La Fuente hi havia unificat la gestió de les tres regions on té adjudicades les ambulàncies -Ebre, Tarragona i Lleida-. Arran de les incidències i retards que van patir els usuaris del transport no urgent amb aquesta unificació, el SEM va obrir, al maig, un expedient a la UTE. Llavors Egara-LaFuente es va comprometre a reubicar el centre de coordinació a les Terres de l'Ebre i a Lleida però només ho va fer amb el de ponent.



El centre de coordinació del transport sanitari no urgent de les Terres de l'Ebre tornarà operar, a partir del proper dilluns, des de la seu de l'empresa Egara-LaFuente al territori, a la base situada al polígon industrial de Camp-redó, i estarà en mans de les persones que ho havien fet durant anys. Des de la plataforma Salvem les Ambulàncies han reiterat que la coordinació del transport sanitari no urgent per treballadors que coneixen bé el territori, les infraestructures i els propis malalts és la clau per oferir un servei més eficient i poder optimitzar els recursos davant un nombre diari de serveis d'ambulància que oscil·la entre els 350 i 450.