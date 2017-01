El Govern es retracta i no sacrificarà els braus de l'Illa dels Bous del riu Ebre

Actualitzada 17/01/2017 a les 16:46

El Govern ha decidit aturar el sacrifici d'alguns -es va apuntar a la meitat, aproximadament- dels 17 bous braus que habiten l'Illa dels Bous del riu Ebre. Davant la «controvèrsia i el rebuig» que ha generat la decisió de la Generalitat entre animalistes i protaurins, el delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, ha explicat que s'han encarregat noves avaluacions a veterinaris i agents rurals per prendre la decisió definitiva sobre el futur dels animals. «Parem i ens prenen un temps de reflexió, i amb més informes interns prendrem un determini», ha explicat Pallarès. La solució de treure'ls de l'illa i cedir-los a ramaders taurins és l'única que queda descartada perquè s'incompliria amb la llei de traçabilitat i obligaria a sacrificar totes les bèsties.



Els primers «informes interns», que havia estudiat el Govern sobre què fer amb els bous salvatges de l'Illa dels Bous, apuntaven al sacrifici dels animals més dèbils per evitar-los patiment i millorar la situació de la resta. I és que l'espai al mig del riu Ebre on habiten abandonats des de fa dècades no pot suportar un nombre tan elevat (17 braus) d'aquests animals en estat salvatge. De fet, la polèmica va ressorgir el passat estiu davant la imatge d'uns bous famèlics i dèbils així com restes del cadàver d'un vedell que es van trobar en una de les platges de l'illa. La situació ha canviat. Amb les pluges els animals disposen de més vegetació per alimentar-se i estan rebent menjar de voluntaris animalistes i protaurins. Per aquets motiu, prendre una decisió «no urgeix» com fa uns mesos, segons ha defensat el delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès.



«Als animals salvatges, fer una exploració de cada animals és complicat. Sabem que hi ha massa animals però tenim un període en què plou i hi ha més menjar, i tenim un temps per mirar què podem fer», ha explicat. Com ha reconegut el delegat les opcions passen per la castració i el control de la reproducció dels braus, per la qual caldria fer un tancat per als animals, complint amb la normativa dels espais protegits, com és l'Illa dels Bous. Només ha quedat «completament descartada», l'opció de treure'ls d'aquest espai. «No es poden treure perquè es posa en risc a la resta d'animals del territori i per determinar si estan infectats de la malaltia de les vaques boges se les hauria de sacrificar», ha explicat Pallarès. En la decisió, com ha passat els darrers dies, es tindrà en compte l'opinió dels animalistes i dels protaurins però no intervindran en la decisió, que recaurà en els Departaments de Territori i Sostenibilitat i d'Agricultura. «Hem vist que la proposta de sacrificar-los va generar rebombori i rebuig i hem decidit parar. No tenim una urgència per actuar. Tenim temps i mirarem altres possibilitats», ha apuntat Xavier Pallarès.