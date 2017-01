Finalitza amb èxit la salinització contra el caragol maçana als arrossars del delta de l'Ebre

Les comunitats de regants dels dos hemideltes confien que la mortalitat causada en la plaga sigui significativa

Actualitzada 16/01/2017 a les 10:33

Les comunitats de regants del delta de l'Ebre han valorat amb satisfacció el procés de salinització amb aigua de mar que es va dur a terme durant el mes de novembre als arrossars. L'aigua salada es va fer arribar sobretot als desguassos dels camps per mirar de frenar l'expansió de la plaga del caragol maçana, que no sobreviu si no té aigua dolça. Al marge esquerra del delta de l'Ebre, la situació és especialment complicada i preocupant perquè l'espècie invasora afecta gairebé tota l'extensió de cultiu d'arròs. La salinització en aquest hemidelta va coincidir amb un fort episodi de pluges i caldrà veure si els resultats són els esperats. Al marge dret del Delta es confia que la mortalitat sigui alta i aturi l'expansió de la plaga que ja afecta unes 80 hectàrees. El fred d'aquest hivern serà també un aliat en aquesta lluita contra el caragol maçana.



Uns dies abans de fi d'any, els arrossars quedaven definitivament secs després del procés de salinització que es va dur a terme al mes de novembre. A finals d'octubre les comunitats de regants van tancar els canals de reg, es van inundar els desguassos i alguns camps, durant 21 dies, amb aigua de mar i es va tornar a soltar l'aigua dolça. L'aigua salada s'ha fet arribar pels canals i en alguns casos s'han fet parades i usat bombes per arribar als màxims punts possibles.



Com ha explicat Rafel Verdiell, membre de la Comissió Permanent d'Unió de Pagesos i de la Comunitat de Regants de la Dreta de l'Ebre, es confia que la salinització generi una important mortalitat en l'hemidelta dret on la plaga ja afecta unes 80 hectàrees. «Al marge dret l'anirem contenint – el caragol maçana- i si es pot eradicar, millor. Estem en la línia bona. El problema és que n'hi ha tant al marge esquerra que, per sabotatge, descuit o portat per les aus, sempre se'n pot escapar algun. I el riu, que és punt infecció importantíssim», ha alertat Verdiell.



Tot i que des de la Comunitat de Regants de l'Esquerra de l'Ebre han considerat que el procés de salinització ha funcionat «bastant bé», han reconegut que el temps, i en concret la pluja, va dur algunes dificultats. Si plou quan ha entrat aigua de mar als desguassos, es rebaixa la salinitat de les aigües i obliga a repetir el procés. En els propers dies també es valorarà, des del comitè executiu creat contra la plaga, els resultats de la primera actuació del pla de sectorialització que s'ha fet a dues primeres zones de les 1.500 hectàrees on es vol aplicar.



Al contrari de l'any passat, les baixes temperatures juguen a favor d'eradicar el màxim nombre d'exemplars possibles de caragol maçana. «L'any passat vam tenir una primavera continuada i això és el pitjor perquè el caragol es manté actiu», ha apuntat el responsable d'UP. Tota l'acció de salinització es completarà amb guarets i tractaments de saponina abans de sembrar l'arròs.