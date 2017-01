La solidaritat davant la iniciativa de l'ONG 'Provocant la Pau' supera expectatives i dobla els lots previstos

Actualitzada 14/01/2017 a les 18:40

Davant del fred intens als camps de refugiats a Grècia, l'organització de les Terres de l'Ebre 'Provocant la Pau' ha engegat l'Operació Escalfor: una campanya per aportar menjar i begudes calentes als refugiats que estan als camps de Derveni i a Softex, a l'àrea de Tessalònica. La recollida de productes -te, cafè soluble, sucre, oli, patates, alls i cebes- s'ha fet entre el 9 i el 13 de gener i aquest dissabte han organitzat els lots que diumenge marxaran cap als camps. La solidaritat davant la iniciativa ha superat les expectatives: esperaven fer 298 lots per beneficiar uns 1.100 refugiats i, finalment, en seran uns 450. Així, l'ajuda s'ampliarà a unes 150 famílies més, probablement d'altres camps. En total, són uns 15.000 quilos d'aliments. El president de l'ONG, Joan Reverté, ha explicat a l'ACN que la gran resposta rebuda d'arreu de les Terres de l'Ebre en l'Operació Escalfor és «la dignitat de la gent, que vol acollir els refugiats» i «la vergonya dels polítics, incapaços de fer un reubicament dels refugiats».



L'ONG Provocant la Pau fa gairebé un any que treballa amb assumptes relacionats amb la crisi dels refugiats i ja havien fet feina des d'Idomeni, des d'on van detectar coses que els farien falta quan arribés l'hivern. «Vam veure que necessitarien una ajuda extraordinària i vam decidir organitzar una campanya per aconseguir tot allò que els fa falta», ha detallat Reverté, que ha explicat que ja hi ha tot un equip logístic preparat per traslladar els lots fets fins al camp i distribuir-los. «Necessiten fer-se begudes calentes tot el dia, sobretot de cara la nit», ha explicat l'impulsor de l'Operació Escalfor, en la que també s'han recollit mantes, edredons dobles per repartir entre les famílies, a més de bolquers o altres necessitats detectades. A Derveni hi ha 122 famílies, 450 persones; a Softex hi ha 176 famílies, 650 persones.



Segons ha explicat Reverté, l'Operació Escalfor ha estat rebuda amb una «gran resposta i molta implicació». De fet, destaca que hi ha hagut més de 30 centres educatius que s'han volgut implicar: «és molt bo perquè les noves generacions poden conèixer com està el món, les necessitats què hi ha i conèixer que està passant», ha explicat. L'aportació per la campanya ha arribat també de totes les comarques de les Terres de l'Ebre i des del Priorat i una part del nord de Castelló.



Des de 'Provocant la Pau' també s'ha iniciat el projecte Corredor Humanitari per insistir que el procés de reubicació dels refugiats s'acceleri. «Ja fa gairebé un any que els refugiats estan a Europa en aquestes condicions i és una vergonya que hagin de passar un altre hivern així», ha denunciat Reverté, que apunta que diverses organitzacions tenen una reunió pendent amb el ministre d'Interior per abordar la qüestió i fer pressió. «L'Operació Escalfor és la dignitat de la gent de les Terres de l'Ebre i Catalunya que ajuda, comparteix i es preocupa dels refugiats, que els vol acollir», ha dit Reverté, que ha afegit que també significa «l'enviament de la vergonya per als polítics perquè fa un any que els refugiats estan a la UE i no són capaços que estiguin en condicions dignes».



El centre logístic de l'Operació Escalfor s'ha situat als baixos de la Biblioteca Comarcal Sebastià Joan Arbó d'Amposta, on s'han agrupat tots els aliments recollits durant la setmana en punts diferents de les Terres de l'Ebre i s'han començat a fer els lots que diumenge s'emportaran. Es calcula que els productes arribaran als camps dimecres.



Provocant la Pau és una ONG de les Terres de l'Ebre amb 11 anys d'experiència en cooperació, especialitzada en infància, joventut i educació, amb projectes a Guatemala, Brasil, Sierra Leone, Gàmbia i des de març del 2015, en camps de refugiats a Grècia, on a més de fer front a les necessitats materials ha promogut projectes educatius i culturals.