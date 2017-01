La Generalitat decideix sacrificar la meitat dels braus de l'illa dels Bous

La mesura ha de permetre garantir la reproducció i la supervivència en estat salvatge de la resta d'animals a l'espai natural del riu Ebre

La Generalitat sacrificarà la meitat dels 17 braus que pasturen lliurement des de fa dècades per l'illa dels Bous, al riu Ebre. Argumenten que l'espai al mig del riu Ebre on habiten abandonats des de fa dècades no pot suportar un nombre tan elevat d'aquests animals en estat salvatge. D'una banda, perquè no hi ha prou espai ni vegetació que els permeti viure i alimentar-se. A més, la meitat dels animals es troben malalts i poden acabar contagiant les seves afeccions a la resta. De l'altra, perquè traslladar-los suposaria infringir la normativa de traçabilitat i generar un possible problema sanitari amb els animals. El delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, ha anunciat públicament la mesura, avalada per sengles informes dels departaments d'Agricultura i Territori i Sostenibilitat, sense anticipar cap calendari concret.