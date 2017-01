L'AMPA del centre escolar Marcel·lí Domingo reclama que les ràtios de les classes no superin els 25 alumnes

L'AMPA de l'escola Marcel·lí Domingo de Roquetes (Baix Ebre) ha entregat, aquest divendres, més de 600 firmes al Departament d'Ensenyament de les Terres de l'Ebre. Les principals queixes dels pares i mares dels alumnes és que, a les retallades dels últims cursos, s'hi suma aquest any la pèrdua de mig professorat de suport lingüístic i la supressió al centre d'una línia de 3r de primària, fet que ha augmentat la ràtio a 27 alumnes per aula. L'AMPA de l'escola de Roquetes ha reclamat que, o bé es limiti a 25 el nombre d'estudiants per classe o bé s'augmenti els recursos docents al grup afectat. També han demanat més recursos per a l'aula d'informàtica de l'escola, «que té un estat precari», i menys temps d'espera per rebre les valoracions de l'EAP (l'equip d'assessorament i orientació psicopedagògica), que superen ara els quatre mesos.



Segons ha explicat la FAPAC (Federació d'Associacions de Mares i Pares de Catalunya), la directora dels serveis territorials d'Ensenyament a les Terres de l'Ebre, Manolita Cid, s'ha compromès a transmetre les reivindicacions dels pares i mares de l'escola Marcel·lí Domingo de Roquetes a la secretària general de Polítiques Educatives, així com a fer un millor seguiment de la situació des de la inspecció.