Els alcaldes proposen mandats de sis anys

També consideren necessari una forma d'elecció que els garanteixi estabilitat, com pot ser la segona volta

Actualitzada 13/01/2017 a les 17:52

La consellera de Governació, Montserrat Borràs, ha fet la primera de vuit sessions de debat del projecte GovernsLocals.cat, aquest divendres, a Tortosa, amb els alcaldes ebrencs. Els batlles han ratificat que aposten per mandats municipals més llargs, de sis anys, i una elecció de l'alcalde amb la fórmula de la segona volta, per garantir «mandats estables». Els ajuntaments també reclamen estabilitat en el finançament municipal i que les futures lleis de l'administració local catalana estableixin dotacions fixes a partir de l'IRPF o l'IBI. Com a particularitat territorial, les Entitats Municipals Descentralitzades (EMD) de l'Ebre han reclamat poder convertir-se en municipis o establir legalment les línies de col·laboració entre el president de l'EMD i l'alcalde del municipi.



La consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs, ha iniciat a Tortosa els vuit debats previstos fins al mes de febrer, per tot el territori català, dins del projecte GovernsLocals.cat. Borràs ha remarcat que es tracta d'uns procés de participació per repensar les lleis del món local que es fa «de baix a dalt» i de forma «molt democràtica». «Ho hem de fer sense pensaments previs, sense encotillar-nos en les lleis actuals. Hem de fer un exercici d'alliberar-nos i reconstruir de zero com voldríem que es regeixin els governs locals», ha defensat la consellera de governació.



Per fer-ho, en la primera sessió de debat s'han dut a terme sis ponències. Borràs ha destacat «el debat viu» que han mantingut els alcaldes en totes elles, fet que referma la implicació dels batlles per establir les bases de les futures lleis de l'administració local catalana. A grans trets, els alcaldes, 'majoritàriament', han vist amb bons ulls el plantejament d'allargar a cinc o sis anys els mandats, fins i tot si es limiten a dues legislatures. «Donaria la capacitat a l'equip de govern de desenvolupar les seves propostes i materialitzar-les i també a l'oposició de fer millor la seva feina», ha apuntat la consellera. Els batlles també consideren necessari una forma d'elecció de la seva figura que els garanteixi estabilitat, com pot ser la segona volta.



Pel que fa al finançament els alcaldes reclamen establir una contribució fixa als comptes municipals des de l'IRPF (que ara només reben els municipis més grans de 75.000 habitants) i des de l'IBI. Borràs ha recordat que els ingressos dels ajuntaments no poden estar vinculats a sectors com la construcció. «Cal disposar d'un marc estabilitat que doni seguretat i garanteixi els serveis municipals estàndards», ha defensat la titular del Departament de Governació.



Quan acabin les sessions de debat amb els alcaldes es presentaran els textos amb totes les aportacions i conclusions i hi haurà un segon debat telemàtic on també hi podran participar els regidors.