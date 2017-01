Compromís exigeix al govern espanyol que aclareixi els dubtes sobre el projecte Castor abans de gravar els consumidors

Jordi Navarrete denuncia el silenci de l'executiu del PP davant les 50 preguntes presentades per la formació des del passat setembre

Actualitzada 13/01/2017 a les 19:03

Compromís exigeix al govern espanyol que respongui les més de 50 preguntes pendents sobre el projecte Castor presentades per la formació al Senat el passat mes de setembre. El senador per Castelló, Jordi Navarrete, ha denunciat aquest divendres el silenci estatal davant dels requeriments sobre la legalitat de les actuacions, informes previs i auditories mentre el Ministeri d'Energia establia, mitjançant una ordre publicada al BOE a finals de l'any passat, que els consumidors hauran de pagar enguany als seus rebuts del gas 96,34 milions d'euros pel manteniment i l'operació financera de la indemnització del fracassat magatzem de gas submarí. «No ens sembla seriós», ha declarat Navarrete, qui ha tornat a recriminar «l'interès del PP per pagar Florentino –Pérez, president d'ACS, principal accionista de la promotora del Castor, Escal UGS- tots els diners en un temps rècord».



«Alguna cosa fa olor de podrit amb tanta pressa a pagar-los i tant silenci», ha insistit el senador. Segons Compromís, la Mesa del Senat va decidir suspendre l'enviament de les 50 preguntes escrites formulades per Compromós al Senat fins el passat 10 de novembre. «Encara no sabem res del que vam reclamar», ha afegit. Entre d'altres coses, la bateria de preguntes se centrava en esclarir els drets retributius abonats Ministeri en relació amb el Castor; els «enormes i desproporcionats sobrecostos» de la construcció i intent de posada en marxa; les previsions de desmantellament de les instal·lacions; així com a els pagaments a Escal UGS i ACS amb possibles mecanismes concurrencials irregulars, segons va denunciar la Comissió Nacional de l'Energia. La coalició ha anunciat que en el cas de persistir el silenci sobre les qüestions plantejades, demanarà que es converteixin les preguntes escrites en orals perquè siguin respostes en la pròxima comissió d'Economia, Indústria i Competitivitat o Energia.



En contraposició a aquesta manca d'explicacions, Navarrete retreu l'ordre ministerial que carrega els 80,66 milions per a l'operació financera que va permetre Escal cobrar 1.350 milions d'euros a finals del 2014 –l'empresa controlada per Pérez ja ha rebut en total més de 1.760 milions pel fiasco del Castor- i 15,78 per al manteniment de les instal·lacions hibernades a càrrec d'Enagás Transporte. Recorda també Navarrete que, mentrestant, el municipi de Vinaròs continua sense percebre el pagament de l'IBI per la planta terrestre d'operacions que es deu des de fa dos anys.