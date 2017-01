La plataforma denuncia que els usuaris han patit 37 dies sencers de retards en mig any

Actualitzada 12/01/2017 a les 12:59

La plataforma Trens Dignes ha tornat a reclamar la posada en marxa del servei Euromed bonificat entre l'estació central de les Terres de l'Ebre de l'Aldea i Tarragona. La data del 10 de gener, anunciada pel conseller de Territori i Sostenibiitat, Josep Rull, no s'ha complert. La plataforma fa aquesta reclamació pública perquè el Departament no ha esclarit quan es podran comprar els bitllets per viatjar amb Euromed, a preu de Regional, fins a Tarragona. Trens Dignes també ha fet balanç dels retards crònics que pateix l'R16. Les dades de la plataforma dupliquen els minuts oficials de demora dels trens d'aquesta línia que uneix Tortosa amb Barcelona. En concret, els últims 6 mesos, els usuaris van patir 53.602 minuts de retards, 37 dies sencers. La plataforma suma als 28.021 minuts de les estadístiques oficials, els 177 minuts diaris de demora que s'han oficialitzat als nous horaris.